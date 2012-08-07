Весільні пари катаються на катамаранах біля фонтану

Фонтан „Рошен” давно вже став візитною карткою нашого міста, але віднедавна крім світло-музичного шоу в акваторії фонтану пропонується ще одна водна розвага - катання на катамаранах.

Спеціально переобладнана для романтичних прогулянок на невеликі дистанції та пофарбована в яскраві кольори, п’ятірка двокорпусних водних велосипедів чекає біля фонтану гостей міста та вінничан. Для гостей Вінниці це ще один привід відвідати уславлений фонтан, а для жителів нашого міста - можливість розслабитись в спекотній літній день.

Територія, по якій можна поплавати, обмежується буйками, що огороджують фонтан та прилеглим центральним мостом. Парасольки, над катамаранами захищають пасажирів від палючих сонячних променів вдень, теплі пледи зігріють у вечірню прохолоду, комфортні столики та навіть чайники з гарячим чаєм і великі романтичні свічки - це лише неповний перелік складових чарівної атмосфери приємного курортного вечора.

Найцікавіше починається в сутінки, коли набережну вкривають промені сонця що заходить, а з динаміків звучить вічна класика – тоді кататись справжня насолода. А пізніше, коли вже починається саме шоу, на прогулянкових водних байках можна підпливти ближче, ніж звичайні глядачі на березі, до того ж влаштуватися для перегляду шоу з комфортом. На борт дозволено брати вино або пиво, але в кількості, яка не надто позначиться на водінні плавзасобу.

За оренду одного двомісного катамарану ви платите внесок в розмірі 15 гривень, після чого можете кататися 20 хвилин. Пів години водної прогулянки обійдуться в 20 гривень. Приймаються також спеціальні замовлення (весілля та заручини).

Замовити прогулянку можна за номером 097-068-08-28.

Час роботи з 14-00 до 23-00.