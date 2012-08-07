Чоловік приїхав за смертю зі Львова

До оперативно-координаційного центру Територіального управління МНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що в селі Вахнівка Липовецького району у ставку втопився 29-річний місцевий житель.

За попередньою версією чоловік в нетверезому стані заплив на середину ставка, пірнув та більше не з’явився над водою. Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

5 серпня о 15:30 тіло було знайдено та вилучено з води водолазним відділенням аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС.

Днем раніше на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №30 міста Ладижин від чергового місцевої лікарні надійшло повідомлення про те, що 2 серпня близько 18:30 в місті Ладижин на річці Південний Буг під час відпочинку з друзями пішов купатись та потонув житель міста Львова, 1960 року народження.

За словами очевидців, потерпілий перебував у нетверезому стані.

Тіло вилучили з води відпочиваючі та доставили в Ладижинську міську лікарню для проведення судово-медичної експертизи.