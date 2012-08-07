Дорогущого мопеда вкрав підліток

6 серпня до Жмеринського райвідділу міліції звернулась 59-річна місцева жителька про те, що в ніч на шосте серпня з подвір'я її домогосподарства скоєна крадіжка мопеда "Хонда", вартістю 4400 грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вжитими заходами працівники міліції за підозрою у вчинені злочину затримали 18-річного жителя міста Бар.

Викрадений мопед вилучено та повернуто власниці.