Дорогущого мопеда вкрав підліток
12:08, 07 серпня 2012Вінниця
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З сусіднього району
6 серпня до Жмеринського райвідділу міліції звернулась 59-річна місцева жителька про те, що в ніч на шосте серпня з подвір'я її домогосподарства скоєна крадіжка мопеда "Хонда", вартістю 4400 грн.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Вжитими заходами працівники міліції за підозрою у вчинені злочину затримали 18-річного жителя міста Бар.
Викрадений мопед вилучено та повернуто власниці.
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