Семирічна дівчинка випала з балкону
12:38, 07 серпня 2012Вінниця
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19-річна – за нез’ясованих обставин
Минулої ночі у Вінниці на вулиці К.Маркса за невідомих обставин з 6-го поверху житлового будинку випала 19-річна дівчина.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
З діагнозом «політравма» її доправили в міську клінічну лікарню №2.
Наразі стан потерпілої медики оцінюють як стабільно важкий.
Інший нещасний випадок стався на вул. Писарева: 7-річна дівчинка випала з балкону другого поверху.
Внаслідок падіння дитина отримала забій грудно-поперекового відділу хребта.
На даний час потерпіла знаходиться в травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні у задовільному стані.
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