Семирічна дівчинка випала з балкону

12:38, 07 серпня 2012
Вінниця
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19-річна – за нез’ясованих обставин

Минулої ночі у Вінниці на вулиці К.Маркса за невідомих обставин з 6-го поверху житлового будинку випала 19-річна дівчина.

Про це повідомила  прес-служба  ТУ МНС у Вінницькій області.

З діагнозом «політравма» її доправили в  міську клінічну лікарню №2.

Наразі стан потерпілої медики оцінюють як стабільно важкий.

Інший нещасний випадок стався на вул. Писарева: 7-річна дівчинка випала з балкону  другого поверху.

Внаслідок падіння дитина отримала забій грудно-поперекового відділу хребта.

На даний  час потерпіла знаходиться в травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні у задовільному стані.

 

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