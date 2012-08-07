Семирічна дівчинка випала з балкону

Минулої ночі у Вінниці на вулиці К.Маркса за невідомих обставин з 6-го поверху житлового будинку випала 19-річна дівчина.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

З діагнозом «політравма» її доправили в міську клінічну лікарню №2.

Наразі стан потерпілої медики оцінюють як стабільно важкий.

Інший нещасний випадок стався на вул. Писарева: 7-річна дівчинка випала з балкону другого поверху.

Внаслідок падіння дитина отримала забій грудно-поперекового відділу хребта.

На даний час потерпіла знаходиться в травматологічному відділенні обласної дитячої лікарні у задовільному стані.