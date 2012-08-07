«КамАЗ» розчавив свого власника

7 серпня о 7:00 на пульт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги районної лікарні надійшло повідомлення про те, що 6 серпня о 23:00 до них доставлено жителя села Паріївки, 1982 року народження, з діагнозом «важка травма хребта, компресійний перелом поперекового хребця третього ступеня».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

Потерпілий отримав травми під час ремонту власного автомобіля «КАМАЗ» (під час підйому автомобіля домкрат вискочив з-під ресори та придушив людину).

На даний час чоловік знаходиться в хірургічному відділенні Іллінецької районної лікарні у важкому стані.