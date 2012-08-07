Юний фотограф покаже специфічні колажі

Персональна виставка "Подвійна реальність" фотохудожника Ярослава Наскрипняка відкриється 9 серпня о 17.00 у відділі літератури та інформації бібліотеки ім. Тімірязєва (Соборна 70, другий поверх).

Вінницька обласна організація спілки фотохудожників України та Вінницький міський народний клуб фотомистецтв "Обрій" пропонують переглянути нетривіальний фотопроект, у якому поєднались фотографія та комп’ютерне мистецтво. Усі роботи, що будуть представлені на виставці - це специфічні колажі, створені з метою занурити глядача у інакший світ, допомогти відійти від звичного, буденного, та поглянути на звичайні речі зовсім під іншим кутом. Кожен з глядачів роздивиться у колажах щось своє, підключаючи образне мислення.

Автор виставки - молодий вінницький фотохудожник, який навчається на журналіста. Він займається фотографією близько 4 років, але за цей короткий час має певні здобутки. На рахунку автора це вже не перша власна виставка. На даний час Ярослав є членом художньої ради фотоклубу „Обрій”, учасником „Союзу творчих талантів”, працює фотокореспондентом. Брав участь у міжнародних конкурсах Spanish Andorran Iberoamerican Digital Circuit в Іспанії, отримав нагороди як кращий молодий фотожурналіст року ВДПУ (2010-2011), перше місце у Всеукраїнському конкурсі серед молодих журналістів, перше місце у вінницькому конкурсі юних фотографів „Карнавал Осінніх Талантів” (Вінниця 2010).

Виставка триватиме до кінця серпня.