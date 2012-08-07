«Збірниця» Ізраїлю поступилась шахістам Вінниччини

Вихідними у ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету пройшли відкриті чемпіонати області зі швидких шахів та блискавичної гри.

Кожний з турнірів зібрав понад півсотні учасників. Серед них були представники Москви, Житомирської області і районів Вінниччини. Особливий інтерес викликала участь члена жіночої збірної Ізраїлю, молодого майстра ФІДЕ (Всесвітньої шахової федерації) Юлій Швайгер, яка є вихованкою вінницької шахової школи. У чемпіонатах також взяли участь міжнародний майстер Віктор Гудок, майстер спорту України Вадим Трегубов, майстер спорту у грі за листуванням Анатолій Яворський і близько 20 кандидатів у майстри.

У турнірі зі швидких шахів (по 15 хвилин кожному гравцеві на партію) не було очевидного лідера, і боротьба за першість велась до останніх турів. У підсумку переможцем став досвідчений кандидат у майстри спорту Анатолій Ходюк (Жмеринка). Разом з ним трійку найсильніших склали кандидат у майстри Олександр Швайгер (батько Юлії) і кандидат у майстри Павло Лавренчук (Літин). Пані Швайгер стала чемпіонкою серед жінок і посіла 5-е місце у загальному заліку.

Переважна більшість учасників наступного дня вийшла на старт чемпіонату області з бліцу (по 5 хвилин кожному на партію). У цьому турнірі перших три місця посіли рейтинг-лідери турніру. Чемпіоном досить впевнено став рейтинг-фаворит Вадим Трегубов, а призерами – кандидати у майстри Олег Яворський (другий за національним рейтингом) і Михайло Шафір (третій за національним рейтингом). Юлія Швайгер до останнього туру входила до призової трійки, але поступилася у ньому і опустилася на четверту позицію.

У кожному з турнірів дбайливі організатори передбачили по 9 основних призів, а також винагороди для кращих серед дітей, жінок, ветеранів.