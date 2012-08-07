Застрягши в ліфті, допомоги не догукаєшся
Немає зв’язку з диспетчерами
Незадовільний технічний стан ліфтів, які працюють у житловому фонді Вінниччини, призводить до збільшення кількості вимушених зупинок.
Про це «Місту над Бугом» повідомив начальник державної інспекції нагляду у промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки управління Держгірпромнагляду області Андрій Куровський.
Протягом січня-червня 2012 року таких зупинок було зареєстровано 7 тисяч 452, тобто, на 1059 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Майже 70 відсотків зупинок мали технічні причини, 20 спричинив людський фактор – перенавантаження, заклинювання кнопок «Стоп», порушення правил користування.
Ситуацію погіршує те, що 73 відсотки ліфтів, які працюють у житловому фонді Вінниці, не обладнані двостороннім диспетчерським зв'язком, - каже посадовець.
Це значно підвищує виникнення аварійних ситуацій та несанкціонованого втручання в електричну систему ліфтів.