Застрягши в ліфті, допомоги не догукаєшся

Незадовільний технічний стан ліфтів, які працюють у житловому фонді Вінниччини, призводить до збільшення кількості вимушених зупинок.

Про це «Місту над Бугом» повідомив начальник державної інспекції нагляду у промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки управління Держгірпромнагляду області Андрій Куровський.

Протягом січня-червня 2012 року таких зупинок було зареєстровано 7 тисяч 452, тобто, на 1059 більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Майже 70 відсотків зупинок мали технічні причини, 20 спричинив людський фактор – перенавантаження, заклинювання кнопок «Стоп», порушення правил користування.

Ситуацію погіршує те, що 73 відсотки ліфтів, які працюють у житловому фонді Вінниці, не обладнані двостороннім диспетчерським зв'язком, - каже посадовець.

Це значно підвищує виникнення аварійних ситуацій та несанкціонованого втручання в електричну систему ліфтів.