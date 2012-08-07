Віктора Жеребнюка бачили на освяченні храму

У день пам'яті пророка Божого Іллі, митрополит Вінницький та Могилів-Подільський Симеон звершив освячення храму на честь Святого Духа у селі Чемериське Барського району. Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Будівництво храму розпочалось у 2002 році, а повністю завершилось у 2007 році. Будували церкву за допомогою людей доброї волі, які жертвували від щирого серця.

Одразу після Чину освячення була звершена Божественна літургія, у якій взяли участь священики району на чолі із благочинним архімандритом Серафимом (Поворозником).

За богослужінням молились голова Деснянської районної ради міста Києва Віктор Миколайович Жеребнюк, який подарував громаді ікону святителя Василія Великого з часткою мощей. Після богослужіння та святкової хресної ходи навколо храму митрополит Симеон привітав настоятеля протоієрея Іоанна Ломагу та парафіян зі святковою подією.