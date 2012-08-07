Кращі аудіовізуали зберуться на «Кришталеві джерела»
15:20, 07 серпня 2012Вінниця
0 0
На Вінниччині відбудеться ХХI Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела».
Стартує фест 10 і триватиме до 6 серпня.
В гуртожитках національного аграрного університету вже підготували місця для проживання учасників фестивалю, а університетська їдальня забезпечить належний рівень харчування.
Одним із співорганізаторів проведення на Вінниччині такого значимого фестивалю стало Міністерство культури України.
Учасниками фестивалю стануть 300 осіб, переважно талановиті діти, які працюватимуть у вибраних творчих напрямках професійно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter