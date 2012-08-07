Кращі аудіовізуали зберуться на «Кришталеві джерела»

На Вінниччині відбудеться ХХI Міжнародний дитячий, молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела».

Стартує фест 10 і триватиме до 6 серпня. В гуртожитках національного аграрного університету вже підготували місця для проживання учасників фестивалю, а університетська їдальня забезпечить належний рівень харчування. Одним із співорганізаторів проведення на Вінниччині такого значимого фестивалю стало Міністерство культури України. Учасниками фестивалю стануть 300 осіб, переважно талановиті діти, які працюватимуть у вибраних творчих напрямках професійно.

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