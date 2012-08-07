Невідомий Влад примусив посміхатись усіх вінничанок

Днями на стовпах Центрального мосту у Вінниці з‘явилось вісім листків паперу з незвичними зверненнями.

- Я йшла на роботу і спочатку подумала, що це до мене таке звертання,- говорить вінничанка Олена Гойко, - але дойшовши до 8-го стовпа зрозуміла, що це не до мене. Немає у мене такого Влада. А шкода!

Невідомий Влад підняв настрій усім вінничанкам, що крокують зараз через Центральний міст.

Подібні звернення до дівчат час від часу з‘являються у нашому місті. У 1998-му впродовж Хмельницького шосе з‘явились трафаретні написи "Улыбнись! Все будет хорошо!" Тоді вінницькі журналісти знайши автора написів. Ним виявися молодий вінничанин Євген, який закохався в одружену жінку. Їхня історія не мала продовження і кохання закінчилось ще раніше, ніж осінній дощ змив фарбу з трафарету.

Сподіваємось, що у Влада з його коханою все буде інакше.