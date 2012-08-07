Вінницю підсвітили 200 нових ліхтарів

16:00, 07 серпня 2012
Вінниця
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Енергозберігаючих

В місті продовжуються роботи по заміні старих ліхтарів на енергозберігаючі.

За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігоря Корольчука, за два квартали поточного року у місті замінено  понад 200 світлоточок.

«На сьогоднішній день у Вінниці налічується 19074 світлоточок, з яких вже замінено на нові, енергозберігаючі 18513, що становить близько 97% від загальної кількості, – говорить Ігор Корольчук.  – Зараз спільно із підприємством ПрАТ «Укравтоматика» опрацьовується питання щодо впровадження сучасної системи моніторингу та управління зовнішнім освітленням».

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