Вінницю підсвітили 200 нових ліхтарів

В місті продовжуються роботи по заміні старих ліхтарів на енергозберігаючі.

За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігоря Корольчука, за два квартали поточного року у місті замінено понад 200 світлоточок.

«На сьогоднішній день у Вінниці налічується 19074 світлоточок, з яких вже замінено на нові, енергозберігаючі 18513, що становить близько 97% від загальної кількості, – говорить Ігор Корольчук. – Зараз спільно із підприємством ПрАТ «Укравтоматика» опрацьовується питання щодо впровадження сучасної системи моніторингу та управління зовнішнім освітленням».