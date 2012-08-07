Агітувати за підтримку дітей-сиріт будуть велопробігом

14 серпня у Вінниці фінішує Міжнародний велотур «Відкрий серце для сиріт», участь у якому беруть діти-сироти, їх прийомні батьки та батьки-усиновителі. Метою цієї акції є заклик до українських сімей, не просто звернули увагу на дітей-сиріт, але й робили конкретні кроки в напрямку змін в житті кожної дитини-сироти.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Велотур «Відкрий серце для сиріт» стартував 5 серпня 2012 року з м. Чернівці. Вінниця стане останнім містом, до якого завітають учасники акції. У нашому місті (в рамках велопробігу) о 17:00 відбудеться дитяча програма в Центральному парку культури та відпочинку біля Літнього театру, а о 19:00 на площі Театральній буде організовано загальну програму акції.

Загалом маршрут велотуру «Відкрий серце для сиріт» проляже через міста Чернівці, Недобоївці, Хотин, Кам'янець-Подільський, Дунаївці, Хмельницький, Старокостянтинів, Полонне, Хмільник і фінішує у Вінниці. Організаторами цієї акції виступили Благодійний фонд «Наступне покоління» (м.Київ) та Благодійний фонд «Майбутнє дітям України».

Програма велотуру у різних містах буде різною. Планується проводити прес-конференції, «круглі столи», зустрічі з місцевою владою, відвідувати дитячі будинки та дітей-сиріт, організувати програму для дітей з іграми, вікторинами та подарунками, інформувати населення щодо ситуації сирітства в Україні та інше.

У вересні 2012 року планується продовження велотуру по містам Республіки Білорусь.

