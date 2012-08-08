Наша Інна Осипенко-Радомська на Олімпіаді пробилася у фінал!

Вчора, 7 серпня, на Олімпіаді-2012 в Лондоні стартували змагання у веслуванні на байдарках і каное.

Вінничанка Інна Осипенко-Радомська кваліфікувалася до півфіналу у веслуванні на байдарці на 500 метрів з четвертим результатом. У півфіналі вона показала другий результат і пробилася у фінал.

Інна Осипенко-Радомська попливе у фіналі “А”, який відбудеться 9 серпня, о 12:10 за київським часом. Це реальний шанс Вінниччини на медаль. Адже Інна - олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 і "бронзова" призерка Афін-2008.

Нагадаємо, що двоє з чотирьох спортсменів Вінниччини вже закінчили свої виступи у Лондоні. Легкоатлетка Наталя Добринська після невдачі у п’ятому виді семиборства знялась зі змагань, а стрибунка у воду Ганна Письменська посіла високе 6-е місце у синхронних (парних) стрибках.