Прокурорам пояснили, на чий бік ставати в виборчих конфліктах

З метою забезпечення неухильного додержання вимог законів під час проведення виборчої кампанії, своєчасного та ефективного реагування на факти порушень законодавства про вибори, конституційних виборчих прав громадян прокуратурою області з підпорядкованими прокурорами 7 серпня 2012 р. проведено семінар «Правозахисна діяльність органів прокуратури із забезпечення конституційних прав громадян на вільне волевиявлення під час виборів народних депутатів України».

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Крім ознайомлення з основними засадами виборчого процесу, обговорено порядок проведення дослідчих перевірок про злочини проти виборчих прав громадян, особливості судового розгляду спорів цієї категорії, специфіку проведення виборчого процесу в установах виконання покарань та інше.

У межах семінару також опрацьовано законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури та порядок виконання доручень Президента України і Генерального прокурора України щодо усунення перешкод у розвитку бізнесу.

