73 жінки Шаргородщини отримають 11 тисяч гривень

7 серпня в м. Шаргород Вінницької області відбулась церемонія урочистого вручення посвідчень про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку, звання «Мати-героїня» отримали 73 жінки Шаргородщини. Почесні відзнаки від Президента України багатодітним матерям вручив голова облдержадміністрації Микола Джига.

Микола Васильович подякував жінкам за нелегку материнську працю – виховання дітей, і побажав миру, добра, здоров’я, благополуччя кожній родині та довгих років життя. Голова облдержадміністрації повідомив, що грошові винагороди у сумі 10 прожиткових мінімумів вже знаходяться на банківських рахунках одержувачів.