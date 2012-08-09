Вінничанам не бачити нової хірургії у "Пироговці"

На закупівлю медичного обладнання для нового хірургічного комплексу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.Пирогова поки немає коштів. У цьому признався губернатор Вінницької області Микола Джига, який завітав вчора на об'єкт поздоровити будівельників із професійним святом, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

- Як бачите тут є елементи благоустрою, вже приємно ходити, - сказав Микола Джига. - Встановлені абсолютно нові ліхтарі, які стануть окрасою не тільки лікарняного двору, але й міста взагалі.

Споруджуваний корпус за важливістю Микола Джига вважає об'єктом №1 для Вінниці.

- До Дня незалежності 24 серпня будуть закінчені будівельно-монтажні роботи в цьому корпусі, - каже губернатор. - А в цілому будівництво буде завершено до кінця року.

Втім, завершення будівельних робіт ще не означає відкриття хірургічного відділення для пацієнтів.

- Кошти на медичне обладанання ще не виділені, - признається Микола Джига. - Але восени сюди приїде Президент держави, він подивиться і думаю за результатом візиту кошти ми отримаємо.