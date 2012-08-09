Подорожчали цукор і яйця

На споживчому ринку області у липні по відношенню до червня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,7%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільше (на 3,0%) подешевшав сир та м’який сир (творог), на 2,1% – молоко, на 0,6% – риба та продукти з риби, на 0,5% – масло, на 0,4% – маргарин та інші рослинні жири, на 0,1% – м’ясо та м’ясопродукти (у т.ч. яловичина – на 0,3%, свинина – на 0,1%).

Разом з тим, яйця подорожчали на 2,5%, цукор –на 0,3%.

Овочі в цілому подешевшали на 3,5%, у т.ч. огірки, помідори, перець – на 22,6%, коренеплоди, цибуля та гриби – на 4,9%, однак, капуста подорожчала в 1,5 раза. Картопля стала дешевшою на 2,3%.

Фрукти знизились в ціні на 3,9%, у т.ч. банани – на 8,0%, цитрусові – на 2,3%.



