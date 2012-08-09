Повісився і згорів

8 серпня о 04:13 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина надійшло повідомлення про те, що в селі Бродецьке горить надвірна споруда.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить дах будівлі, а на розташованій біля горища драбині рятувальники виявили тіло власника, 1967 року народження, який скоїв суїцид через повішання.

Причина суїциду встановлюється.