Повісився і згорів
10:40, 09 серпня 2012Вінниця
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Під час ліквідації пожежі знайшли тіло самогубця
8 серпня о 04:13 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятина надійшло повідомлення про те, що в селі Бродецьке горить надвірна споруда.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить дах будівлі, а на розташованій біля горища драбині рятувальники виявили тіло власника, 1967 року народження, який скоїв суїцид через повішання.
Причина суїциду встановлюється.
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