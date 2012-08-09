Вдовкін обіцяє, що в Узєлкова пояс чемпіона світу таки буде

У кабінеті заступника голови Вінницької облдержадміністрації Григорія Деруна відбулося вшанування Інтерконтинентального чемпіона з боксу у напівважкій категорії за версією WBO В’ячеслава Узєлкова, який раніше був Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBA.

Нагадаємо, вінничанин в Одесі 22 липня переміг у важкому 12-раундовому двобої швейцарця Мохамеда Белкасема.

На захід завітали тренер Узєлкова Віталій Вдовкін, начальник облспортуправління Сергій Дідик, голова облвіділення НОК України Федір Новік, заступник голови облорганізації ФСТ «Колос» Олександр Мендусь, заступник директора Вінницької школи вищої спортивної майстерності Олена Бех. Григорій Дерун щиро привітав знаного боксера, його тренера, а також поздоровив В’ячеслава з народженням другої дитини – дочки Олівії (сина звати Робертом). Він також зазначив, що Віталій Вдовкін колись і його особисто тренував.

В’ячеслав Узєлков зазначив, що дуже любить Вінниччину і робить все можливе для покращення її іміджу. На запитання «чи спроможний Узєлков здобути звання чемпіона світу?» Віталій Вдовкін відповів, що це обов’язково станеться.

Поки що невідомо, з ким подалі битиметься Узєлков.

– Наразі ведуться перемовини з представниками майбутнього суперника і щось конкретне стане відомо орієнтовно через місяць. Зараз Узєлков старанно тренується – бігає кроси та покращує загальну фізичну підготовку, – сказав Віталій Вдовкін. – Плануємо підсилювати спортивну форму В’ячеслава. Для цього будемо дещо змінювати методику тренувань.

За словами Узєлкова, поки що у Вінниці у товариському двобої його не можна буде побачити. Немає відповідного приміщення, адже подивитись захочуть тисячі вболівальників.