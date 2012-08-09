На комуналку, зв’язок і залізничні квитки витрачатимемось більше

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,4 %, у т.ч. тверде паливо подорожчало на 4,2%, плата за власне житло (квартирна плата) – на 0,9%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Послуги охорони здоров'я стали дешевшими на 0,4%, при цьому фармацевтична продукція подешевшала на 0,7%, однак, вартість амбулаторних послуг підвищилась на 0,4%.

У сфері транспорту ціни (тарифи) знизились на 0,4%, у т.ч. паливо та мастила стали дешевшими на 1,5%.

Вартість послуг залізничного пасажирського транспорту зросла на 3,7%.

Послуги зв’язку подорожчали на 1,6%, в основному, за рахунок підвищення на 1,7% абонентної плати за користування телефоном.

У сфері освіти ціни підвищились на 0,2% у т.ч. плата за утримання та виховання дітей у дошкільних закладах підвищилась на1,5%.