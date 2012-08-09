З Катеринчуком на окрузі змагатиметься місцевий багатій

Постановою Центральної Виборчої Комісії було зареєстровано Юрчишина Петра Васильовича кандидатом в депутати на виборах до Верховної Ради України, які мають відбутися 28 жовтня.

Петро Васильович балотуватиметься в виборчому окрузі №13 у порядку самовисування – наразі він позапартійний.

Коротка довідка про кандидата в депутати:

Юрчишин Петро Васильович, народився 13 липня 1958 року в місті Антрацит Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор агропромислового науково-виробничого підприємства “Візит”, безпартійний, депутат облради від фракції Народної партії. Ппроживає в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня.

Брати Микола і Петро Юрчишині – чи не найбагатші люди Хмільницького району.

Окрім потужного аграрного бізнесу в районі вони збудували в Хмільнику новий санаторій.

Кажуть, у них є досить симпатичний бізнес і за межами області.

Кілька років тому Петро Юрчиши змагався за крісло мера Хмільника, але виборці його не підтримали.

Брати Юрчишині – люди в районі відомі. Про них непогано відгукуються як про роботодавців і благодійників.

Відтак, Миколі Катеринчуку, як балотується на цьому ж окрузі від опозиції, конкурувати з Петром Юрчишиним буде непросто.