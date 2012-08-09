За обсягами будівництва Вінниччина плететься у хвості

2% від загальнодержавного

У січні – червні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 506,1 млн. грн. Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області. Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні – червні 2012р. становила 2,0%. Найбільше (82,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м. Вінниці. Зросли обсяги будівництва у містах Хмільнику, Козятині, Жмеринці та Жмеринському, Липовецькому, Чечельницькому, Козятинському, Вінницькому, Томашпільському, Піщанському, Іллінецькому, Тульчинському районах.

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