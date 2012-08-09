За обсягами будівництва Вінниччина плететься у хвості
14:00, 09 серпня 2012Вінниця
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2% від загальнодержавного
У січні – червні 2012р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 506,1 млн. грн.
Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.
Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні – червні 2012р. становила 2,0%.
Найбільше (82,6%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельними підприємства м. Вінниці.
Зросли обсяги будівництва у містах Хмільнику, Козятині, Жмеринці та Жмеринському, Липовецькому, Чечельницькому, Козятинському, Вінницькому, Томашпільському, Піщанському, Іллінецькому, Тульчинському районах.
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