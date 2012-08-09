Наша Інна Осипенко-Радомська - срібна чемпіонка Олімпіади!

Олімпійська чемпіонка-2008 з веслування на байдарці Інна Осипенко-Радомська на Іграх ХХХ Олімпіади здобула срібну нагороду на 500-метрівці. Це відбулось сьогодні в обідній час.

Після першої половини дистанції, як і в кваліфікації, і в півфіналі, вінничанка лідирувала після 250-ти метрів. Однак титулована Данута Козак з Угорщини потужно мчала до фінішу, випередивши нашу спортсменку. Другою позицією Інна вже нікому не поступилася – 1.52,685. Третьою фінішувала Бріджітт Хартлі з ПАР.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав Інну Осипенко-Радомську з третьою олімпійською нагородою в її кар'єрі, відзначивши, що тепер спортсменка має повний комплект медалей, здобутих на Іграх. Головний олімпієць також побажав Інні не зупинятися на досягнутому й обов'язково ще раз піднятися в Лондоні на п'єдестал пошани.

Зазначимо, що вже завтра наша байдарочниця вийде на старт 200-метрівки.