Вінницький зек буде депутатом?

Рядові українські ув'язнені почали подавати до Центрвиборчкому документи на їх регістрацію кандидатами в народні депутати України.

Одним із перших своє бажання стати нардепом виявив 26-річний Максим Сивак. Він балотуватиметься на округ №12 у Вінницькій області, на території якого він народився і відбуває покарання. Своєю довіреною особою він обрав в.о.начальниа своєї колонії, майора Юрія Жука, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

Також документи в Центрвиборчком передав 55-річний Віктор Жук, колишній голова Світлогірське сільради, що в Полтавській області. В 2008 році він був засуджений на вісім років. Серед статей, за якими засудили екс-главу сільради, була і третя частина статті 365 Кримінального кодексу - та сама, за якою засуджена Юлія Тимошенко.

Передали у Центрвиборчком і документи кандидата-рецидивіста - 31-річного Дмитра Перехейди. Не зважаючи на свою третю судимість, він готовий виборювати депутатський мандат по київському округу №90. Дмитро Перехейда навіть подав до ЦВК свою передвиборчу програму з семи пунктів, серед яких "Належнi умови утримання в тюрмах" і "Економiчне зростання регiону".

Але реалізувати свої передвиборні програми не вдасться ні йому, ні вінницькому кандидату-зеку: усім їм відмовлять у реєстрації.

На думку експертів, українські закони не забороняють подавати документи на реєстрацію таким кандидатам. Але стати депутатами за законом вони не можуть.