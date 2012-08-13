На Вінниччині - сезон метеоритних дощів

Сезон метеоритних злив розпочався 11 серпня в Україні. Він триватиме до 24 серпня. Астрономи кажуть - цьогоріч він буде надзвичайно яскравим - адже за їхніми прогнозами, над нами пролетить більше 130 метеоритів. Найкраще їх буде видно жителям Вінницької області.

Серпневий метеоритний дощ астрологи називають Персеїдом. Він розпочинається, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта—Туттля. Зорепад, що ми бачимо із землі - це уламки породи з хвоста комети. Потрапляючи в атмосферу Землі, вони спалахують, повідомляє сайт ВінницяІнфо.

- Комета, яка оберталась навколо сонця необережно близько підійшла до нього, а що таке комета – це замерзлі гази в яких є тверді часточки, - розповідає директор Вінницького планетарію Марія Левченко. - Гази випарувалися, залишився рій частинок. Підлітає рій до землі, земля притягує і ось тоді буває чудесні зоряні дощі. Маленькі персеїди рухаються зі швидкістю від 60 до 210 тисяч кілометрів за годину. Для людського ока вони здаються зірками, що падають.

Пік падіння персеїдів припадає на ніч проти понеділка. Найкраще їх буде видно - опівночі. Милуватися зорепадом - можна з усіх куточків планети.