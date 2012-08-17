Лісники чергували цілодобово, охороняючи ліси від пожеж

Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області провело перевірки 24 структурних підрозділів, що підпорядковуються Вінницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства та комунальному підприємству «Віноблагроліс».

Про це повідомляє Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Під час перевірок було встановлено, що керівниками вищезазначених об’єктів здійснюється робота, щодо покращення пожежної безпеки. По лісовим господарствам постійно розробляються та виконуються заходи, направлені на недопущення пожеж, серед яких і організація цілодобового чергування працівників під час пожежонебезпечного періоду.

Проте в роботі по забезпеченню протипожежного захисту виявлено і ряд порушень. У деяких районах і досі залишається невирішеним питання щодо забезпечення необхідного об’єму води для гасіння пожеж та захисту лісових масивів мінералізованими смугами. По даним недолікам відповідальних посадових осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Наявність вищенаведених порушень вимог правил пожежної безпеки та невиконання приписів державного пожежного нагляду сприяють виникненню пожеж лісових масивів.