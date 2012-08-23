Міліцію перевірять на знання нового КПК

Початок дії нового Кримінально-процесуального кодексу, згідно з положеннями якого Україна правова житиме вже з 19 листопада, неодмінно накладе відбиток на роботу міліції, - вважає перший заступник начальника УМВС України у Вінницькій області полковник Сергій Григорчук.

За словами посадовця, наразі правоохоронці області вже почали вивчати статті і норми нового документу, а з 1 вересня навчання проходитимуть інтенсивно, згідно з затвердженою освітньою програмою. Іще до набуття чинності нового КПК всі міліціянти мають здати залік на знання Кодексу.

Інша річ - психологічна готовність стражів порядку працювати за новими, європейськими нормами, які насамперед передбачають захист прав людини.

Сергій Григорчук запевнив, з особовим складом проводяться тематичні виховні бесіди і роз’яснення. Чи відчуємо їх результат – проживемо-побачимо.

Принаймні, міліціянти не зможуть поскаржитись на те, що не мали змоги вивчити документ. За словами першого заступника начальника УМВС, всі підрозділи вінницької міліції новим КПК забезпечені стовідсотково. Причому, переважну більшість необхідної кількості примірників Кодексу правоохоронцям надали громадські інституції, а бюджетних коштів на їх придбання місцеві міліціонери не витрачали.