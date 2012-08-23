Перед Днем незалежності у Вінниці просушили ліхтарі

Перед Днем незалежності у Вінниці просушили усі 13 ліхтарів, які вмонтовані у бруківку на площі перед міськвиконкомом. Таку профіалктику на майдані роблять раз на пів року. Деякі з ліхратів вийшли із ладу через те, що в середину потрапила вода.

- Відбулось коротке замикання, лампочки погоріли,- говорить Олександр Завершинський, начальник відділу утримання об‘єктвв благоустроою Вінницької міськради. - Наші робітники їх дістають просушують, міянють перегоріли лампочки. Так що у День незалежності бруківка Вінниці буде сяти вогнями.