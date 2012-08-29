Біля сільського клубу утворилося провалля
14:00, 29 серпня 2012Вінниця
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Перед сходами
28 серпня о 16:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №29 смт Тростянець від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що в с. Скибинці Глибочанської сільської ради перед сходами будинку культури утворилося провалля глибиною близько метра та діаметром 1.5 метра.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
При виїзді на місце пригоди місцеві старожили повідомили рятувальникам, що на цьому місці колись тут була стара хата з ямою для зберігання кормів для худоби.
Місце події обгороджено та охороняється.
Яму, силами місцевого сільськогосподарського господарства незабаром буде засипано камінням та залито армованим бетоном.
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