Біля сільського клубу утворилося провалля

28 серпня о 16:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №29 смт Тростянець від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що в с. Скибинці Глибочанської сільської ради перед сходами будинку культури утворилося провалля глибиною близько метра та діаметром 1.5 метра.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

При виїзді на місце пригоди місцеві старожили повідомили рятувальникам, що на цьому місці колись тут була стара хата з ямою для зберігання кормів для худоби.

Місце події обгороджено та охороняється.

Яму, силами місцевого сільськогосподарського господарства незабаром буде засипано камінням та залито армованим бетоном.