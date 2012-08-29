У Вінниці визначили кращу медсестру

В обласному центрі 28 серпня пройшов обласний конкурс професійної майстерності «Краща медична сестра 2012».

Про це повідомило офіційне Інтернет – представництво Вінницької ОДА,

У цьому році учасниками змагань стали 43 медсестри із обласних медичних закладів різних рівнів. Вперше у цьогорічному конкурсі взяли участь медичні сестри первинної ланки надання медичних послуг.

Кожна учасниця демонструючи свою майстерність та знання, представляла медичний заклад, в якому працює. Конкурс поділявся на IV етапи, за якими визначалися переможці.

В першому турі конкурсу учасники проходили тестування на знання санітарно-епідеміологічного режиму та сестринської справи, під час якого за 60 хвилин наданого часу вони могли набрати максимально 60 балів. За час, коли учасники проходили перший етап конкурсу, глядачів свята розважали співом, бальними танцями, грою на саксофоні та акордеону артисти Вінницької обласної державної філармонії.

Після завершення першого етапу медсестри, які потрапили до десятки кращих, продемонстрували практичні навички з хірургії, педіатрії, медсестринства в терапії та основи сестринської справи. На цьому етапі конкурсу демонструвалися техніка з накладання пов’язок, алгоритм проведення щеплення від туберкульозу, накладання компресів, вимірювання артеріального тиску, визначення групи крові і багато інших медичних процедур. Всі дії медсестер коментувалися членами журі, які вносили свої поправки та зауваження.

Під час демонстрації домашнього завдання на тему «Талановита людина – талановита у всьому» учасники мали змогу показати свої таланти та розкрити себе не тільки зі сторони медичного працівника, а й з боку творчої особистості. Тому під час виконання завдання глядачам було продемонстровано відповідні відеоролики, прочитано вірші, гуморески, презентовано вишивані роботи, сценки творчого підходу до роботи медсестри. відбулося навіть частування членів журі короваями та варениками.

Після підведення підсумків пройшло нагородження переможців.

Так, перше місце здобула палатна медична сестра неврологічного відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру Оксана Магдебура, ІІ - палатна медична сестра терапевтичного відділення Вінницького обласного медичного диспансеру Тетяна Костерєва і ІІІ місце зайняла медична сестра Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенка Юлія Орлюк.