Вінницький суддя потрапив під дисциплінарне провадження
15:20, 29 серпня 2012Вінниця
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Вища кваліфікаційна комісія суддей України оголосила догану чотирьом суддям і відкрила дисциплінарне впровадження по відношенню до 19 суддів. Серед них - суддя Тульчинського районного суда Вінницької області Аркадія Карнаух.
Про це повідомляють «20 хвилин» з посиланнясм на пресс-службу Комісії.
На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддей України, що відбулося 28 серпня розглядали питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
У результаті Комісія прийняла рішення застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани чотирьом суддям та відкрила дисциплінарне впровадження по відношенню до 19 суддів.
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