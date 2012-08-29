Вінницький суддя потрапив під дисциплінарне провадження

Вища кваліфікаційна комісія суддей України оголосила догану чотирьом суддям і відкрила дисциплінарне впровадження по відношенню до 19 суддів. Серед них - суддя Тульчинського районного суда Вінницької області Аркадія Карнаух.

Про це повідомляють «20 хвилин» з посиланнясм на пресс-службу Комісії.

На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддей України, що відбулося 28 серпня розглядали питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

У результаті Комісія прийняла рішення застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді догани чотирьом суддям та відкрила дисциплінарне впровадження по відношенню до 19 суддів.