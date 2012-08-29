Обпеклися чоловік і дитина

Протягом минулої доби двоє мешканців області зазнали опіків.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, у с.Губник Гайсинського району через необережність з окропом однорічна дитина отримала термічні опіки правого надпліччя, шиї, грудної клітини, живота 1-2 ст. на площі 12-15% тіла.

Є постраждалі від дії високих температур і серед дорослих.

Лихо сталося у с.Заболотне. Крижопільського району, - там внаслідок необережного поводження з вогнем під час спалювання сміття отримав опіки шиї, грудної клітини, верхніх кінцівок 2-3 ступеня 21-річний хлопець.

