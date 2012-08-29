Відбувся міжрегіональний фестиваль весільної музики

У селі Вербці Вінницької області за підтримки місцевої агрофірми відбувся четвертий міжрегіональний фестиваль весільної музики «Давай за музик!».

Основна частина свята розпочалася урочистим проходженням духових оркестрів під супровід маршів у власному виконанні. А потім вони радували численних глядачів. Павло Пазюк з Вінниці, дует «Саша-Інна» з Ольгополя, гурти «Медовий місяць» з Вербки, «Демівські музики», «Брати» з Червоної Греблі та інші.

На цьому фестивалі не визначалися переможці. Усім учасникам вручено дипломи та цінні подарунки. До відзначення долучився також благодійний фонд «Батьківська земля». Емоційним і натхненним був виступ у кінці свята лауреатки Шевченківської премії, уродженки Ольгополя Наталі Половинки.

«Те, що фестиваль проводять уже вчетверте, а з кожним разом і учасників, і глядачів стає більше, свідчить, що село живе не тільки тим, що вирощує відповідну продукцію, а й дбає про духовність», - каже Роман ГОНЧАРЕНКО, керівник АФ «Вербка», який став меценатом заходу.