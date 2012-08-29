Тіло потопельника знайшли посеред райцентру

16:20, 29 серпня 2012
Вінниця
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29 серпня о 7:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №29 смт.  Тростянець від чергового міліції надійшло повідомлення про виявлення місцевими жителями у ставку в райцентрі тіла чоловіка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Попередня причина смерті чоловіка - утоплення.

На місці пригоди працювала оперативно-слідча група райвідділу УМВС.

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