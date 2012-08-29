Безробітні вінничани заробили п’ять мільйонів

За даними Вінницького обласного центру зайнятості, в порівнянні з відповідним періодом минулого року у Вінницькій області створено на 1239, або на 7 % більше робочих місць. А порівняно з червнем минулого року у Вінницькій області майже на 3 тисячі зросла середньооблікова чисельність штатних працівників у сільському господарстві.

Хоч є значний дисбаланс між попитом на робочу силу і пропозицію, але все ж у поточному році зменшилося навантаження на одну вакансію. Так, на одне робоче місце претендувало, в середньому, 14 шукачів роботи (на цю дату торік – 15 ).

Підвищився рівень використання наявних вакансій та якості обслуговування безробітних і роботодавців. Зокрема, порівняно з січнем - липнем 2011 р., питома вага роботодавців, потребу яких у робочій силі задоволено центрами зайнятості, зросла з 84 до 87%, питома вага укомплектованих вакансій в загальній їх кількості – з 73 до 82%.

У 2012 році на обліку служби зайнятості перебувало майже 57 тис. осіб, що на 2,5 тис. осіб менше проти минулого року.

Кожен третій з тих хто скористався послугами служби зайнятості був працевлаштований.

Із коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття роботодавцям області надано дотацій на суму 30,5 млн. грн. для створення додаткових робочих та працевлаштування 1596 безробітних, в першу чергу тих, хто не міг на рівних конкурувати на ринку праці.

170 випускників ВУЗів та ПТУ працевлаштовані на перше робоче місце завдяки наданню роботодавцям дотацій із страхового Фонду.

В рамках обласних програм зайнятості і розвитку малого і середнього бізнесу 221 особа використала можливість отримати допомогу по безробіттю одноразово та зайнятись власною справою.

З метою підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці за рахунок коштів фонду набули професії, перенавчилися, або підвищили кваліфікацію 5,6 тис. осіб.

6 тисяч безробітних області поповнили свій сімейний бюджет більше ніж на 5 млн. грн. через участь в оплачуваних громадських роботах.

Кожні дев’ять з десяти безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості, отримували допомогу по безробіттю. Середній розмір її підвищився, проти січня-липня минулого року, з 819 до 926 грн. або на 13%.