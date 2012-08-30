У вінницьких підприємців «спрощенка» в фаворі

Сьогодні спрощену систему оподаткування в області обрали майже 36 відсотків суб’єктів господарювання, серед приватних підприємців 42,3 відсотка - „спрощенці”.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

З прийняттям змін до Податкового кодексу, які дозволили приватним підприємцям працювати на трьох групах з більшими обсягами виручки (до 3-х мільйонів) та кількістю найманих осіб до 20-ти осіб, спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості підприємців, які сплачують єдиний податок. Збільшуються при цьому і суми надходжень до бюджету.

Зокрема, на Вінниччині сьогодні нараховується 40 753 фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, це на 5922 більше порівняно з початком року.

У січні-липні 2012 року підприємці-«спрощенці» перерахували до бюджету понад 60 мільйонів гривень єдиного податку, що більш ніж на 37 мільйонів (або в 1,6 раза) перевищило аналогічний показник минулого року. Юридичні особи сплатили 13,7 мільйонів гривень (на 2,2 мільйони гривень або на 19,5 % більше, ніж минулоріч).

Це свідчить про те, що подоляни змогли оцінити нововведення, запроваджені податковою службою. Адже відтепер для суб’єктів господарювання на початковому етапі ведення бізнесу встановлено прості та прозорі правила сплати податків, мінімізована процедура обліку та подання звітності.