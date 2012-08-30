На Вінниччині буде свій «кадетський корпус»
09:15, 30 серпня 2012Вінниця
105 0
Відкриють класи військової підготовки
На базі Тульчинської загальноосвітньої школи-інтернату, а відтепер і ліцею, відкриють два класи військово-службової підготовки.
Про це з повиланням на управління у справах преси та інформації ОДА повідомляє «Місто над Бугом».
Бажання навчатися у даному закладі виявили 63 вступники.
Для нових абітурієнтів — кадетів школа-інтернат-ліцей відкриє двері 1 вересня. Для них підготували кімнати з усіма зручностями, обмундирування і тир.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter