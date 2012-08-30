На Вінниччині буде свій «кадетський корпус»

На базі Тульчинської загальноосвітньої школи-інтернату, а відтепер і ліцею, відкриють два класи військово-службової підготовки.

Про це з повиланням на управління у справах преси та інформації ОДА повідомляє «Місто над Бугом».

Бажання навчатися у даному закладі виявили 63 вступники.

Для нових абітурієнтів — кадетів школа-інтернат-ліцей відкриє двері 1 вересня. Для них підготували кімнати з усіма зручностями, обмундирування і тир.