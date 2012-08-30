У Липовці та Погребищі День незалежності відсвяткують ще раз
09:30, 30 серпня 2012Вінниця
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Концертами від кандидатів в депутати
У райцентрах Липовець і Погребище Вінницької області концерти до Дня Незалежності проведуть 1-го і 2 вересня, - повідомляє Gazeta.ua.
Свято пройде за рахунок одного із кандидатів у народні депутати, самовисуванця, що народився у цих краях.
Він організовує виступи "Піккардійської терції", Алли Кудлай, Антоніни Матвієнко та народного артиста Миколи Свидюка.
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