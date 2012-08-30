Вінничанка випала з четвертого поверху

30 серпня в оперативно-координаційний центр ТУ МНС у Вінницькій області від чергового міліції надійшло повідомлення, що близько 2 години ночі літня жінка, 1936 року народження, яка проживає в багатоповерхівці на вулиці Ватутіна в обласному центрі, випала з балкону 4-го поверху.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Потерпілу у вкрай важкому стані, з численними переломами, працівники швидкої допомоги доставили у реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2. Обставини падіння з’ясовують правоохоронці.