Вінничанка випала з четвертого поверху
09:45, 30 серпня 2012Вінниця
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30 серпня в оперативно-координаційний центр ТУ МНС у Вінницькій області від чергового міліції надійшло повідомлення, що близько 2 години ночі літня жінка, 1936 року народження, яка проживає в багатоповерхівці на вулиці Ватутіна в обласному центрі, випала з балкону 4-го поверху.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Потерпілу у вкрай важкому стані, з численними переломами, працівники швидкої допомоги доставили у реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2. Обставини падіння з’ясовують правоохоронці.
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