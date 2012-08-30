Куди й коли звертатись за паспортами

На виконання Указів Президента України №1085 від 9.12.10р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та №405 від 6.04.11р., «Положення про Державну міграційну службу України», Міністерством внутрішніх справ видано Наказ №626 від 17.07.12р. «Про функціонування ДМС», яким з 1 серпня поточного року передано повноваження, що входили до сфери діяльності Державного Департаменту громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб до Державної міграційної служби України.

Про це повідомис СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Відповідно до зазначених нормативних актів, ДМС України входить до системи органів виконавчої влади, на яку покладається реалізація державної політики у сферах міграції, а саме: виконання законодавства про громадянство, видача паспорта громадянина України, видача тимчасового посвідчення громадянина України, видача свідоцтва про належність до громадянства України, реєстрація місця проживання фізичних осіб, надання дозволу на імміграцію в Україну, видача посвідки на постійне проживання, видача посвідки на тимчасове проживання, видача запрошення для отримання української візи, видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, продовження строку перебування, скорочення строку тимчасового перебування, прийняття рішення про добровільне та примусове повернення, про примусове видворення та заборону подальшого в’їзду.

Територіальним органом у Вінницькій області є - Управління ДМС, яке розташоване за адресою: м. Вінниця вул. Театральна 10, контактні телефони за якими громадяни можуть звернутися з будь-яких питань - (0432) 59-33-53, 35-70-58 та 59-36-44.

Керівником Управління призначено - Наливайка Бориса Олександровича, який здійснює особистий прийом громадян щоп’ятниці з 9:00 до 13:00 години.

Його заступники приймають у понеділок з 9:00 до 13:00, вівторок з 14:00 до 18:00, середу з 9:00 до 13:00 та четвер з 14:00 до 18:00 години.

Територіальними підрозділами Управління є відділи та сектори.

Так у м. Вінниці функціонує три міських відділи – Ленінський (в.о. керівника Безпальчук О.П., вул. Ф. Кона 19, тел. 56-13-63, 59-37-80), Замостянський (керівник Чухно А.С., вул. Київська 31, тел. 66-75-20) та Староміський (в.о. керівника Сизоненско Г.В., вул. Ленінградська 73, тел.59-39-78). На території області утворено 29 районних секторів, з яких 2 міських Гніванський і Ладижинський, всі вони розташовані у колишніх відділеннях громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб Управління Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до Регламенту роботи Державної міграційної служби змінено і графіки роботи та прийому громадян: Управління ДМС працює щоденно з 9:00 до18:00, у п’ятницю до 16:45. Прийом громадян здійснюється у понеділок з 9:00 до 13:00, вівторок з 14:00 до 18:00, середу з 9:00 до 13:00, четвер з 14:00 до 18:00, п’ятницю з 9:00 до 13:00, обідня перерва з 13:00 до 13:45, вихідні - субота та неділя.

Відділи, що розташовані у м. Вінниці здійснюють наступний графік прийому громадян: вівторок з 9:00 до 18:00, середа з 10:00 до 19:00, п’ятниця з 10:00 до 19:00, субота 9:00 до 13:00, перерва 13:00 до 13:45, четвер неприймальний день, неділя, понеділок - вихідний.

Сектори, які розташовані в районах області приймають громадян у наступні дня: вівторок з 8:00 до 17:00, середа з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 18:00, субота 8:00 до 12:00, четвер неприймальний день, перерва 13:00 до 13:45, неділя, понеділок - вихідний.

Для отримання інформації та консультацій з питань міграційної роботи у територіальних підрозділах зазначаємо адреси, контактні телефони та їх керівників: Барський - Казьмірук П.Я., вул. Майд. Св’ят. Миколая 14, (04341) 2-32-41, Бершадський - Погребняк Є.А., вул. Будкевича 13, (04352) 2-32-71, Вінницький - Галузінський В.Є., м. Вінниця, вул. Мєчнікова 7, 51-32-57, Гайсинський - Керезь С.С., вул. Енгельса 20, (04334) 2-51-28, Гніванський - Архіпов О.В., вул. Фрунзе 3, (04355) 3-49-11, Жмеринський - Шаповалюк М.М., вул. Леніна 58, (04332) 2-27-02, Іллінецький - Бурлака В.М., вул. Ворошилова 10, (04345) 2-18-02, Калинівський - Гаврилюк О.М., вул. Дзержинського 64, (04333) 3-11-12, Козятинський - Сінько В.В., пров. Кондрацького 1, (04342) 2-08-39, Крижопільський - Обертайло Ю.В., вул. Дзержинського 3, (04340) 2-26-55, Ладижинський - Гриник І.В., вул. П.Кравчика 33, (04343) 6-10-53, Липовецький - Любарець О.О., вул. Леніна 139, (04358) 2-18-02, Літинський - Тарасюк М.Г., вул. Леніна 32, (04347) 2-11-42, Мог.-Подільський -Дончевський В.М., вул. Сагайдачного 6,(04337)6-64-14, Мур.-Куриловецький - Семенюк І.А., вул. Комарова 6, (04356) 2-17-98, Немирівський - Власюк Г.А., вул. Луначарського, буд. 32,(04331) 2-25-13, Оратівський - Ковальчук О.М., вул. Ів. Франка 43, (04330) 2-10-02, Піщанський - Ременяк В.А., вул. Леніна 48, (04349) 2-23-47, Погребищенський-Шиманський Ю.П., вул.Б.Хмельницького81, (04346)2-19-95, Теплицький - Волинець А.С., вул. Незалежності 14, (04353) 2-12-37, Тиврівський - Байзан Н.В., вул. Шевченка 2, (04355) 2-14-43, Томашпільський - Стаднік М.А., вул. Леніна 41, (04348) 2-12-61, Тростянецький - Бенедик Р.П., вул. Леніна 102, (04343)2-26-73, Тульчинський - Лабенська Л.А., вул. Колонтай 3, (04335) 2-38-73, Хмільницький - Качановецький П.П., вул. Леніна 73, (04338) 2-33-22, Чернівецький - Косяк В.В., с. Мазурівка, вул. Леніна 39, (04357) 5-16-59, Чечельницький - Панасюк В.І., вул. Леніна 30, (04351) 2-25-02, Шаргородський - Гоц В.В., вул. Леніна 296, (04344) 2-18-55, Ямпільський - Брунь О.В., вул. Леніна 120, (04336) 2-15-94.

