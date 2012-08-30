Кур’єрська служба здійснювала нелегальний трафік
10:20, 30 серпня 2012Вінниця
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Контрабанда цигарок
Працівники управління по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області викрито канал надходження фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом товарів народного вжитку, що здійснював діяльність через одну із всеукраїнських кур'єрських служб.
Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.
В ході детального огляду вантажу встановлено, що надісланими товарами народного вжитку є 25 тисяч пачок цигарок престижних брендів з марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки.
Уся нелегальна продукція на загальну суму понад 300 тис. грн. вилучена.
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