Кур’єрська служба здійснювала нелегальний трафік

Працівники управління по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області викрито канал надходження фальсифікованих тютюнових виробів під виглядом товарів народного вжитку, що здійснював діяльність через одну із всеукраїнських кур'єрських служб.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході детального огляду вантажу встановлено, що надісланими товарами народного вжитку є 25 тисяч пачок цигарок престижних брендів з марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки.

Уся нелегальна продукція на загальну суму понад 300 тис. грн. вилучена.