Інвалідів запрошують на безкоштовні тренування

29 серпня у Лондоні стартували Паралімпійські ігри. Як відомо, на них честь Вінниччини захищатиме паерліфтер Анатолій Миколюк. Але не всі знають, що у Вінниці практично кожен інвалід може спробувати свої сили у заняттях спортом. З першого вересня розпочинається набір бажаючих у спортивні гуртки обласного спортивного центру “Інваспорт”, який має свою спортивну школу з багатьма відділеннями з різних параолімпійських видів.

Він розташований на березі Південного Бугу, біля мосту на Старе місто по вул. Свердлова. Приміщення “Інваспорту” відкрито з 9.00 до 19.00. Його фахівці готові допомогти вінничанам з інвалідністю подолати їхні внутрішні бар’єри, відчути смак життя і перемогти над собою.

Ця робота триває фактично цілий рік. “Інваспорт” охоплює підприємства, де працюють люди з вадами зору і слуху, людей на візках, дітей з особливостями інтелектуального розвитку, всі спеціалізовані школи. На змаганнях ніхто не залишається без призів. Чемпіонам – гарні спортивні костюми, оригінальні футболки, якісні валізи, решті учасникам – цукерки, набір фломастерів тощо.

Вінницький “Інваспорт” пишається борцями Сергієм Гаврилюком і Миколою Ливицьким, які неодноразово перемагали на чемпіонатах світу і Європи. У плавця Олексія Ківаєва паралізовано 80 % м’язів, а він в різних басейнах встановлює рекорди України. Валерій Гаврилюк вже не один сезон входить до збірної держави з голболу (гра з м’ячем для незрячих). У національних змаганнях задають тон вінницькі інваліди-легкоатлети, футболісти, баскетболісти, більярдисти тощо.