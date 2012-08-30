Вінничанам презентують «Біографію випадкового чуда»

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля» запрошують на презентацію нового роману Тані Малярчук «Біографія випадкового чуда».

Якби Амелі Пулен народилася в СРСР, це була б її біографія – саме так можна сказати про головну героїню Лєну з нового роману Тані Малярчук «Біографія випадкового чуда», який вийшов друком у видавництві «Клуб Сімейного Дозвілля».

Лєна з дитинства була особливою: без царя в голові, навіть Бог у неї був позичений. Якось Лєна облишила молитися – і нічого, грім не побив, і кульова блискавка, що колись спалила її улюблену виховательку, оминула. Але втратити віру в чудо їй не дала диво-жінка, яка нагодилася рятувати її земляків, поки сама, уже доросла, Лєна тренувалася на бездомних собаках.

Чим обернеться власна спроба героїні допомогти ближньому — польотом над гніздом зозулі чи вознесінням?

Таня Малярчук – українська журналістка та письменниця. Її оповідання й есе перекладені польською, румунською, німецькою, англійською, російською та білоруською мовами. Авторка книг «Ендшпіль Адольфо, або троянда для Лізи» (2004), «Згори вниз. Книга страхів» (2007), «Як я стала святою» (2006), «Говорити» (2007), «Звірослов» (2009).

Презентація відбудеться 4 вересня. Початок – о 18:00.