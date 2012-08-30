Даішники розганяють придорожніх продавців сільгосппродукції

У Вінницькій області на дорогах державного значення інспекторами відділу організації дорожнього руху управління Державтоінспекції було проведено профілактичний об’їзд торгових точок що здійснюють стихійну торгівлю на автодорогах.

Про це повідомляє Вінниця. Інфо з посиланням на службу профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

З початком осіннього сезону та збиранням врожаю активізувалася несанкціонована торгівля вздовж автомобільних доріг загального користування та вулиць населених пунктів, у тому числі із використанням транспортних засобів. У більшості випадків відстій таких автомобілів здійснюється у заборонених для стоянки місцях, як-то на узбіччі доріг, на перехідно - швидкісних смугах автозаправних станцій та комплексів дорожнього сервісу, на розворотних кільцях, тощо.

Окрім того, місця стихійної торгівлі продовжують являти собою осередки підвищеного ризику епідеміологічного благополуччя населення, антисанітарії та порушують благоустрій населених пунктів.

З метою наведення порядку на дорогах державного значення інспекторами відділу організації дорожнього руху управління ДАІ із залученням представників засобів масової інформації, відділу торгівлі райдержадміністрації Вінницького району та представниками Облавтодору було проведено профілактичний об’їзд таких торгових точок. Продавців попереджували про адміністративну відповідальність за стихійну торгівлю в невстановлених місцях. В основному, це місцеві фермери, чиї городи виходять на проїжджу частину.

Під час рейду з ними проводилася роз’яснювальна робота із попередженням, що наступного разу вони будуть притягненні до адміністративної відповідальності згідно ст.188-28 (Невиконання законних вимог посадових осіб Державтоінспекції), який передбачає штраф від 255 до 340 гривень та видаватимуться приписи. А загалом, вирішено зібрати координаційну Раду за участі управління ДАІ, райдержадміністрації, голів селищних Рад, санітарної служби, щоб віднайти шляхи вирішення цієї проблеми та допомогти фермерам здійснювати торгівлю у цивільно - правовому полі на спеціально відведених для цього місцях.