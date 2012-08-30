Віряни підуть хресною ходою до цілющого джерела

З благословення архієпископа Тульчинського і Брацлавського Іонафана 8 вересня відбудеться 15-кілометрова хресна хода з Брацлава до джерела Студенець, що в Остапковецькій долині Божої Матері.

Про це повідомив сайт Немирівської РДА.



Мешканці села Остапківці Немирівського району розповідають, що у минулому столітті до цього благодатного місця приходили вдови, чистили джерело, молилися біля нього, і після цього Господь завжди посилав дощ. З тих пір це місце в народі вважалося благодатним… Багато людей і сьогодні приходять звідусіль зі своїми проханнями та недугами і по вірі отримують зцілення. Вода у джерелі завжди холодна, через що його називають Студенець. Воно ніколи не замерзає, тому в річечці, у яку впадають цілющі струмені, навіть взимку ростуть водорості.



Багато зусиль для відродження й улаштування джерела доклав настоятель брацлавського Свято-Миколаївського храму протоієрей Миколай Рогачук.



– Про те що це місце є благодатним, я дізнався три роки тому, переглядаючи карту святинь Поділля, розроблену священиком Алексієм Іродовим, – розповідає отець Миколай. – Серед багатьох святинь мою увагу привернуло джерело Студенець у селі Остапківці. До того я ніколи не чув про існування цілющого джерела у цьому селі, хоча раніше там служив.



Приїхавши у поселення, священик почав розпитувати людей про джерело, але вони дивувалися і не розуміли, про що йде мова. Згодом о. Миколай віднайшов святиню, разом із віруючими розчистив криничку, зробив до неї стежку, сходи, оздобив колодязь і встановив над ним купол. Після того, як помпою відкачали болото, глибина джерела із 15 см збільшилася до 1,5 метра. По закінченні робіт провели перший хресний хід від Брацлава до Студенця і водосвятний молебень на святому місці.



– Ця місцина мені відразу сподобалась, тут відчувається благодать Божа, – продовжує священик. – Після купання у джерелі багато людей зцілюються від хвороб. Одного разу зі своїм класом сюди приїхав хлопчик, у якого були рани, котрі ніяк не загоювалися, навіть лікарі не могли допомогти. Хлопчик покупався, і коли вийшов із джерела, усі побачили, що рани зникли, залишилися тільки червоні відмітини. Ще один чоловік приїжджав із жахливими опіками на ногах. Декілька разів покупався – і отримав зцілення. У мешканця с. Чукова на УЗД виявили величезний камінь у нирках, медики готували його до операції. Чоловік приїхав до джерела, скупався. Повторне обстеження вразило лікарів – ніякого каменя вони не знайшли! І це тільки мала частина чудових зцілень, що відбуваються в Остапковецькій долині.

Усі бажаючі приєднатися до хресного ходу можуть заздалегідь дістатися до Брацлава рейсовими автобусами, або організувати паломницькі групи з власним транспортом.