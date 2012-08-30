Вінниця - лідер з реалізації політики підтримки дітей

29 серпня Вінницький міський голова Володимир Гройсман зустрівся із головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Юкіе Мокуо, яка приїхала до Вінниці, щоб обговорити шляхи співпраці муніципалітету і міжнародної дитячої організації ЮНІСЕФ в майбутньому.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю вінницької міської ради.

Участь у зустрічі також взяли вінницькі дитячі омбудсмени, директори департаментів, діяльність яких пов’язана із дітьми, консультант ЮНІСЕФ щодо проекту «Місто, дружне до дитини» Сергій Алещенко, помічник Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Владлена Ожидрянова.

За словами пані Юкіе Мокуо, Вінниця вже на сьогоднішній день є лідером в питанні роботи із дітьми, захисту їх прав та розширення їх можливостей у дорослому середовищі. Цьому сприяє в тому числі і те, що у місті ще з 2009 року розроблена і успішно реалізується програма «Вінниця – місто, дружнє до дітей».

Саме тому голова Представництва ЮНІСЕФ запропонувала Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману поділитись власним досвідом з іншими містами і показати, що є чимало ефективних методів роботи з дітьми. Для обміну досвідом Представництво ЮНІСЕФ в Україні планує організувати форум, де і буде створено майданчик для спілкування і обговорення вдалих проектів і напрацювань.

Наразі Вінниця не є офіційним партнером організації ЮНІСЕФ, але при формуванні міської програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» за основну брався досвід саме цієї міжнародної структури, який було доповнено місцевими ініціативами та ідеями. Практично власними силами Вінниця реалізує заходи, які прописані в програмі. На цій основі сформовано і локальну стратегію, яка також має назву «Місто, дружнє до дітей» і яка є складовою міського плану стратегічного розвитку «Вінниця:2020».

«Ми аналізували роботу різних міст і побачили, що Вінниця навіть без допомоги ЮНІСЕФ має найкращі результати. Ми приїхали до вас не для того, щоб розповісти як краще і що робити, а для того, аби запропонувати вам бути лідером і стимулювати інші міста ставати дружніми до дітей», – говорить Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Юкіе Мокуо.