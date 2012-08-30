Запрошують ковтнути вихлопних газів на швидкості

Вінницька федерація драгрейсингу і дрифту запрошує 8 вересня на закриття сезону літніх гонок по драгу і дрифту.

Кращі пілоти дрифтери з України приїдуть з'ясувати, хто стане переможцем Гран-прі Вінниці за кубок мера 2012 року.

Знову найбільш швидкісна і видовищна траса чекає на любителів дрифтингу. Досі найвища в Україні швидкість на вході була зафіксована 150-160 кілометрів на годину. Цього ж разу організатори планують підняти її до 180 – 200, якщо пілоти не побояться.

Свою участь у фіналі підтвердили вже понад 20 пілотів.

У кінці змагань планується провести дуель двох переможців, - першого і другого етапів Гран-прі Вінниці, в якому й з'ясується, хто буде абсолютним чемпіоном Гран-прі 2012 року.

Знову дим, швидкість, бічний занос, парний дрифт чекають на Вас.

Вхід для глядачів - 60 грн., віп-квитки коштують по 150 грн.

