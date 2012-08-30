Сфера послуг недорахувалася клієнтів

За січень – липень 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 2319,1 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 93,6% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 2034,3 тис. грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 7841,2 тис. грн. і 2736,5 тис. грн.).

У липні п. р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 359,1 млн. грн., або 91,8% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 2,1 в. п. і становила 23,8% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж липня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (67,7%) загального обсягу послуг. Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 12,6%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 6,1% загального обсягу послуг.