Вінницького дербі у фіналі хокейного Кубка України не буде

З 31 серпня по 2 вересня на відремонтованому полі вінницького Центрального парку культури і відпочинку ім.. Горького буде розіграного Кубок України з хокею на траві серед чоловічих команд. Вхід для глядачів – вільний.

За трофей змагатимуться 8 колективів, 3 з яких представлятимуть місто над Бугом. Їм протистоятимуть команди з Кривого Рогу (Дніпропетровська область), Бердичівського району (Житомирщина), Черкаської області і Чернівців. Змагання пройдуть за олімпійською системою.

На жаль, два заздалегідь найсильніших учасника (вінницькі «ШВСМ-Динамо» і «Олімпія-Колос-Секвоя») не зможуть зустрітися у фіналі, сліпий жереб визначив їхню дуель у півфіналі. Цей цікавий матч має пройти у суботу, 1 вересня, о 16.00.

– Ми вимагали зробити рейтингове жеребкування, аби найсильніші «сіяні» колективи могли зійтись лише у фіналі, – сказав головний тренер «ОКС» і національної збірної України Павло Мазур. – З цього приводу відбулось складне обговорення і голосування у Києві, під час засідання Федерації хокею на траві України. На жаль, з мінімальною перевагою перемогла пропозиція щодо «сліпого» жереба.